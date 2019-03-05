Де Йонг рассказал о просьбе "Барселоны"

Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг поделился подробностями подписания контракта с "Барселоной". Об этом сообщает De Telegraaf.

Игрок отметил, что каталонский клуб попросил выбить "Реал" из Лиги чемпионов.

Напомним, в первой встрече "Аякс" проиграл "Реалу" со счетом 1:2. Ответный матч состоится завтра, 6 марта, в Мадриде.



"Когда мы подписывали контракт, каталонский клуб попросил меня меня выбить "Реал". В субботу я смотрел класико, но просто как наблюдатель. Если нам удастся обыграть "Реал", мы удивим всех", - сказал Де Йонг.

Напомним, что 21-летний полузащитник станет игроком "Барселоны" следующим летом.

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