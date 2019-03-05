Де Йонг рассказал о просьбе "Барселоны"
Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг поделился подробностями подписания контракта с "Барселоной". Об этом сообщает De Telegraaf.
Игрок отметил, что каталонский клуб попросил выбить "Реал" из Лиги чемпионов.
Напомним, в первой встрече "Аякс" проиграл "Реалу" со счетом 1:2. Ответный матч состоится завтра, 6 марта, в Мадриде.
"Когда мы подписывали контракт, каталонский клуб попросил меня меня выбить "Реал". В субботу я смотрел класико, но просто как наблюдатель. Если нам удастся обыграть "Реал", мы удивим всех", - сказал Де Йонг.
Напомним, что 21-летний полузащитник станет игроком "Барселоны" следующим летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22