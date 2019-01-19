Де Йонг сделал выбор между "Барселоной" и ПСЖ

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Де Йонг сделал выбор между "Барселоной" и ПСЖ

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг принял решение о своем будущем.

Как сообщает Mundo Deportivo, между "Барселоной" и ПСЖ 21-летний голландец выбрал каталонцев, однако дал понять, что до конца сезона он не намерен менять клуб.

В этом сезоне на счету де Йонга три забитых мяча и три результативные передачи в 27 играх.

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