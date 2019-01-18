Де Йонг сделал заявление о своем будущем, им интересуются "Барселона" и ПСЖ



Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг заявил, что он пока не принял решение о своем будущем.

"Я не намерен спешить с решением, хотя и хочу, чтобы все стало ясно поскорее. Пока не знаю, когда я объявлю о своем решении. "Барселона"? Я был в Барселоне и все подумали, что я подпишу контракт с каталонцами, но это не так", - цитирует де Йонга Fox Sports Asia.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют "Барселона" и ПСЖ. По некоторым данным, де Йонг хочет перейти во французский клуб. Сумма трансфера может составить 75 миллионов евро.

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