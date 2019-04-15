Де Йонг сможет сыграть с "Ювентусом"

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Де Йонг сможет сыграть с "Ювентусом"

Ведущий полузащитник "Аякса" Френки де Йонг готов принять участие в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

21-летний хавбек попал в заявку амстердамской команды на вышеуказанный поединок.

"В субботу он ушел с поля в качестве меры предосторожности. Думаю, де Йонг сможет сыграть с "Ювентусом". Френки настроен позитивно", - сказал агент футболиста Али Дурсун.

Напомним, что де Йонг получил повреждение подколенного сухожилия в игре 30-го тура чемпионата Нидерландов против "Эксельсиора" (6:2).

Матч "Ювентус" - "Аякс" состоится во вторник, 16 апреля, в 22:00 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 1:1.

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