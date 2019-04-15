Де Йонг сможет сыграть с "Ювентусом"
Ведущий полузащитник "Аякса" Френки де Йонг готов принять участие в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса".
21-летний хавбек попал в заявку амстердамской команды на вышеуказанный поединок.
"В субботу он ушел с поля в качестве меры предосторожности. Думаю, де Йонг сможет сыграть с "Ювентусом". Френки настроен позитивно", - сказал агент футболиста Али Дурсун.
Напомним, что де Йонг получил повреждение подколенного сухожилия в игре 30-го тура чемпионата Нидерландов против "Эксельсиора" (6:2).
Матч "Ювентус" - "Аякс" состоится во вторник, 16 апреля, в 22:00 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|30
|56
|4
|АЗ
|30
|52
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|30
|45
|7
|Витесс
|30
|44
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|30
|42
|10
|Херенвен
|30
|37
|11
|АДО Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|30
|35
|13
|ВВВ Венло
|30
|34
|14
|Фортунна Ситтард
|30
|31
|15
|Эммен
|30
|29
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|30
|22