Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг сравнил Примеру и АПЛ. Об этом сообщает Mirror.

"Раньше я считал Ла Лигу - сильнейшей лигой в мире. Все мы видели, как испанские клубы доминировали в еврокубках, они очень часто выигрывали Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Однако сейчас АПЛ стала намного мощнее. Ла Лига лучше в игровых навыках, но АПЛ из-за высокой интенсивности АПЛ на уровень выше", - цитирует де Йонга Mirror.

Напомним, этим летом футболист перешел из "Аякса" в "Барселону", однако за игрока также боролся "Манчестер Сити".

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