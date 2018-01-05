Де Йонг стал игроком "Майнца"

Теги майнц 05галатасарайнайджел де йонг

Де Йонг стал игроком "Майнца"

"Майнц" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника "Галатасарая" Найджела де Йонга.

33-летний голландец заключил с немецким клубом контракт до лета 2018 года.

Напомним, что сегодня де Йонг расторг соглашение с "Галатасараем", поэтому перешёл в "Майнц" на правах свободного агента. | http://soccernews.ru

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