Де Йонг стал первым игроком, забившим два гола головой в финале ЛЕ/ЛЧ

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Де Йонг стал первым игроком, забившим два гола головой в финале ЛЕ/ЛЧ

Нападающий "Севильи" Люк Де Йонг забил два гола в финальном матче Лиги Европы с "Интером" (3:2).

Отметим, оба мяча 29-летний голландец забил головой.

По данным Opta, это первый случай в истории финалов Лиги Европы/Лиги чемпионов. По итогам финальной встречи форвард был признан лучшим игроком матча.

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