Де Йонг в инстаграме поддержал отставку Вальверде

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Де Йонг в инстаграме поддержал отставку Вальверде

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг попал в опасную ситуацию.

Голландский футболист в инстаграме поставил лайк под комментарием, в котором просят отставки наставника каталонцев Эрнесто Вальверде.

Напомним, что после 4-х туров Примеры "Барса" занимает пятое место в чемпионате. Вчера каталонцы сыграли вничью с дортмундской "Боруссией" (0:0) в Лиге Чемпионов.

"Барселона" приобрела де Йонга у "Аякса" за 75 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 5 игр, забил один гол и отдал один ассист.

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