Де Йонг: "В Мадриде "Аяксу" было тяжелее, чем в Турине"

Ведущий хавбек "Аякса" Френки де Йонг поделился эмоциями после выхода своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов.

Напомним, что амстердамский клуб в гостях обыграл "Ювентус" со счётом 2:1 и по сумме двух встреч добыл путёвку в следующую стадию еврокубкового турнира.

"Не могу сказать, что это лучший матч в нашей жизни. Просто всё сложилось хорошо. В Мадриде нам было тяжелее, потому что туда мы приехали после домашнего поражения. "Ювентус" - очень сильная и дисциплинированная команда. Во втором тайме мы показали, как можем играть. Тренер просил нас делать то же, что и всегда - играть высоко и продолжать владеть мячом", - цитирует де Йонга Goal.com.

В 1/2 финала ЛЧ "Аякс" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".

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