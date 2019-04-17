Де Йонг: "В Мадриде "Аяксу" было тяжелее, чем в Турине"

Теги аяксювентусреал мадридфренки де йонг

Де Йонг: "В Мадриде "Аяксу" было тяжелее, чем в Турине"

Ведущий хавбек "Аякса" Френки де Йонг поделился эмоциями после выхода своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов.

Напомним, что амстердамский клуб в гостях обыграл "Ювентус" со счётом 2:1 и по сумме двух встреч добыл путёвку в следующую стадию еврокубкового турнира.

"Не могу сказать, что это лучший матч в нашей жизни. Просто всё сложилось хорошо. В Мадриде нам было тяжелее, потому что туда мы приехали после домашнего поражения. "Ювентус" - очень сильная и дисциплинированная команда. Во втором тайме мы показали, как можем играть. Тренер просил нас делать то же, что и всегда - играть высоко и продолжать владеть мячом", - цитирует де Йонга Goal.com.

В 1/2 финала ЛЧ "Аякс" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".

Не пропустите: Тен Хаг высказался о выходе "Аякса" в полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мосгорсуд оставил в силе арест Кокорина и Мамаева до сентября

Мосгорсуд оставил в силе арест Кокорина и Мамаева до сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов