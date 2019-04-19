Де Йонг: "Я бы не постеснялся обыграть "Барселону" в финале Лиги Чемпионов"

Теги аяксбарселонафренки де йонг

Де Йонг: "Я бы не постеснялся обыграть "Барселону" в финале Лиги Чемпионов"
Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг поделился мнением о возможной встрече с "Барселоной" в финальном поединке Лиги Чемпионов.

"Я думаю, что такое может вполне может произойти. Это будет чем-то особенным для меня. Но пока я являюсь игроком "Аякса", то думаю только о победах "Аякса". Я бы не постеснялся обыграть "Барселону" в финале Лиги Чемпионов. Раньше мы так же обыграли "Реал", - приводит слова де Йонга FourFourTwo.

Напомним, что 21-летний де Йонг в летнее трансферное окно перейдет в "Барселону" за 75 миллионов евро.

В полуфиналах Лиги Чемпионов "Аякс" встретится с "Тоттенхэмом", а "Барселона" сыграет с "Ливерпулем".

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