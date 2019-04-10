Де Йонг: "Я хочу играть против лучших и обыгрывать их"

Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг рассказал, чего ждет от матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает De Telegraaf.

"Я котирую "Ювентус" выше, чем "Реал". Но не поймите меня неправильно. "Реал" - отличный клуб, однако в этом сезоне они не так хороши.

"Ювентус" - один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Мне интересно, как мы с ним справимся. Это отличный вызов для нас. Мы доставим "Ювентусу" проблемы. Надеюсь, Роналду восстановится после травмы, но без него наши шансы на победу возрастают, я хочу играть против лучших и обыгрывать их", - сказал Де Йонг.

Матч "Аякс" - "Ювентус" состоится 10 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

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