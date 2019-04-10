Де Йонг: "Я хочу играть против лучших и обыгрывать их"
Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг рассказал, чего ждет от матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает De Telegraaf.
"Я котирую "Ювентус" выше, чем "Реал". Но не поймите меня неправильно. "Реал" - отличный клуб, однако в этом сезоне они не так хороши.
"Ювентус" - один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Мне интересно, как мы с ним справимся. Это отличный вызов для нас. Мы доставим "Ювентусу" проблемы. Надеюсь, Роналду восстановится после травмы, но без него наши шансы на победу возрастают, я хочу играть против лучших и обыгрывать их", - сказал Де Йонг.
Матч "Аякс" - "Ювентус" состоится 10 апреля. Начало - в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ
|29
|71
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ
|29
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|7
|Витесс
|29
|43
|8
|Гронинген
|29
|41
|9
|Виллем II
|29
|40
|10
|Херенвен
|29
|36
|11
|Зволле
|29
|35
|12
|АДО Ден Хааг
|29
|33
|13
|ВВВ Венло
|29
|33
|14
|Фортунна Ситтард
|29
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Де Графсхап
|29
|26
|17
|Эксельсиор
|29
|26
|18
|НАК Бреда
|29
|21