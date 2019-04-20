Де Йонг: "Я не испытывал угрызений совести в случае победы над "Барселоной"
Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг рассказал, что думает о возможном матче с "Барселоной" в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает FourFourTwo.
"Я думал о такой возможности. Это было бы особенным матчем. Не важно, против кого мы будем играть.
Сейчас я играю за "Аякс" и хочу победы этой команды. Я не испытывал угрызений совести если бы мы обыграли "Барселону" так же, как мы обыграли "Реал", - сказал де Йонг.
Напомним, этим летом голландец перейдет в "Барселону".
В полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретится с "Тоттенхэмом", а "Барселона" сыграет с "Ливерпулем".
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