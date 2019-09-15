Де Йонг ярко высказался о Фати

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг после разгромного матча команды с "Валенсией" (5:2) рассказал, что думает о своем одноклубнике Ансу Фати, который стал самым молодым автором гола и передачи в одном матче чемпионата Испании. Об этом информирует Mundo Deportivo.



"Фати - невероятно способный игрок. Он хорошо владеет мячом, его ждет великолепное будущее", - сказал де Йонг.



Отметим, что голландец также стал автором гола в матче 4-го тура с "Валенсией". Он перешел в "Барселону" этим летом за 75 миллионов евро из "Аякса".



"Барселона" с 7 баллами занимает 4 место в турнирной таблице Примеры. 17 сентября каталонский клуб сыграет с "Боруссией" в рамках 1-го тура группового этапа Диги чемпионов.

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