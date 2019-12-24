Де Йонг заявил, что де Лигт может перейти в "Барселону"



Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг заявил, что его соотечественник защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт может перейти в каталонский клуб.

"Верю, что де Лигт может стать игроком "Барселоны". Тот факт, что он перешел в "Ювентус", не исключает вероятности его перехода в "Барселону". На данный момент он принял правильное решение. У него все хорошо в Турине", - приводит слова де Йонга De Telegraaf.

Напомним, что в летнее трансферное окно "Барселона" также претендовала на 20-летнего де Лигта, но каталонский клуб отказался платить футболисту требуемую зарплату, а его агенту повышенные комиссионные.

В нынешнем сезоне де Лигт провел за "Ювентус" 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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