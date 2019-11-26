Де Йонг заявил, что Месси заслужил выиграть "Золотой мяч"

2 Теги барселоналионель мессифренки де йонгзолотой мяч

Де Йонг заявил, что Месси заслужил выиграть "Золотой мяч"

Игрок "Барселоны" Френки Де Йонг сказал, что его товарищ по команде Лионель Месси заслужил выиграть "Золотой мяч". Об этом сообщает AS.

Ранее стало известно, что форварда оповестили, что он получит "Золотой мяч".

Главные конкуренты аргентинца на награду являются нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

"Я уже не раз говорил, что Месси - лучший футболист в мире, так что он должен выиграть. ВАн Дейк провел отличный сезон, он невероятный защитник и один из лучших. Однако Месси стоит выше и он с большим запасом лучший", - сказал Де Йонг.

Церемония награждения пройдет, 2 декабря, в Париже.

Напомним, Месси выигрывал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

гном не может быть выше 193 см защитника...хе-хе...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

С большим запасом лучший...по пиару...

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