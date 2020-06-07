Де Йонг заявил, что не жалеет о своем переходе в "Барселону"

Хавбек "Барселоны" Френки Де Йонг рассказал, что ни разу не пожалел о переходе из "Аякса" в каталонский клуб.

Напомним, футболист стал игроком сине-гранатовых летом 2019 года. На полузащитника также претендовали ПСЖ и "Ман Сити".

"Я мечтал играть за "Барселону". За пределами Голландии это мой любимый клуб. Когда представители "Басры" сообщили об интересе клуба, это облегчило мой выбор. Хотя сначала я не ощущал, что меня на самом деле хочет подписать "Барселона". Но когда мне сказали, что я могу стать игроком стартового состава, мой выбор был прост.

Иногда я еду на тренировку, обращаю внимание на погоду и понимаю: "Это моя мечта, я хотел этого с детства. Тут я действительно счастлив", - цитирует Де Йонга BBC.

Футболист перешел в "Барселону" за 75 миллионов евро. В этом сезоне 23-летний хавбек провел 25 матчей, отметившись 2 голами и сделав 2 результативные передачи.

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