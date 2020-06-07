Де Йонг заявил, что не жалеет о своем переходе в "Барселону"
Хавбек "Барселоны" Френки Де Йонг рассказал, что ни разу не пожалел о переходе из "Аякса" в каталонский клуб.
Напомним, футболист стал игроком сине-гранатовых летом 2019 года. На полузащитника также претендовали ПСЖ и "Ман Сити".
"Я мечтал играть за "Барселону". За пределами Голландии это мой любимый клуб. Когда представители "Басры" сообщили об интересе клуба, это облегчило мой выбор. Хотя сначала я не ощущал, что меня на самом деле хочет подписать "Барселона". Но когда мне сказали, что я могу стать игроком стартового состава, мой выбор был прост.
Иногда я еду на тренировку, обращаю внимание на погоду и понимаю: "Это моя мечта, я хотел этого с детства. Тут я действительно счастлив", - цитирует Де Йонга BBC.
Футболист перешел в "Барселону" за 75 миллионов евро. В этом сезоне 23-летний хавбек провел 25 матчей, отметившись 2 голами и сделав 2 результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14