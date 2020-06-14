Де Зерби может возглавить "Фиорентину"

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Де Зерби может возглавить "Фиорентину"

Итальянский 41-летний специалист Роберто Де Зерби может возглавить "Фиорентину". Об этом сообщает Resto del Carlino.

По данным источника, итальянский клуб готов предложить тренеру зарплату в 1,4 миллиона евро. На данный момент Де Зерби работает в "Сассуоло".

Главным тренером "Фиорентины" является Беппе Якини. В декабре 2019 года он сменил на посту главного тренера Винченцо Монтеллу.

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