Дебаты Зеленского и Порошенко могут пройти на стадионе, принимавшем Лигу чемпионов в 2018 году
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился участвовать в дебатах с Петром Порошенко.
Зеленский выступил с предложением провести дебаты на НСК "Олимпийский" в Киеве, который принимал матчи Лиги чемпионов в 2018 году.
"Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовёте меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь. Нет, я - это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов", - сказал Зеленский.
Данный стадион вмещает в себя 70 тысяч человек.
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