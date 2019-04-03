Дебаты Зеленского и Порошенко могут пройти на стадионе, принимавшем Лигу чемпионов в 2018 году

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Дебаты Зеленского и Порошенко могут пройти на стадионе, принимавшем Лигу чемпионов в 2018 году

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился участвовать в дебатах с Петром Порошенко.

Зеленский выступил с предложением провести дебаты на НСК "Олимпийский" в Киеве, который принимал матчи Лиги чемпионов в 2018 году. 

"Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовёте меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь. Нет, я - это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов", - сказал Зеленский.

Данный стадион вмещает в себя 70 тысяч человек.

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