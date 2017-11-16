Дебора Гомес: "Манчестер Юнайтед" покупал Ди Марию ради продажи футболок"

Бывшая переводчица "Манчестер Юнайтед" Дебора Гомес рассказала об интересной детали перехода полузащитника "Реала" Анхеля Ди Марии в английский клуб.

"Я получила эти данные в клубе. "Мы продадим много футболок с Ди Марией, поэтому давайте купим его". Поэтому Анхель и был недоволен. Ему было сложно адаптироваться в клубе. Ди Мария не мог ни с кем поговорить, а затем узнал, что его купили ради продажи футболок", - приводит слова Гомес Esporte Informativo.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" приобрел аргентинца летом 2014 года за 75 миллионов евро. Впрочем всего через год хавбек перешел в ПСЖ за 63 миллиона евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" собирается в январе купить вингера "Валенсии". | http://soccernews.ru