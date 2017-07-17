Дебюши близок к переходу в "Ниццу"

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Дебюши близок к переходу в "Ниццу"

Защитник лондонского "Арсенала" Матье Дебюши вскоре станет игроком "Ниццы", сообщает RMC Sport.

По информации источника, в ближайшие два дня 31-летний футболист пройдёт медобследование в стане "орлят", после чего подпишет контракт.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Дебюши сыграл за "Арсенал" всего 1 матч. Его соглашение с "канонирами" рассчитано до лета 2019 года.  

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