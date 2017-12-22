Дебюши хочет покинуть "Арсенал"

Защитник "Арсенала" Матье Дебюши заявил о желании покинуть лондонский клуб.

"Я хочу уйти, найти для себя новый вызов в январе. Тот факт, что я играю хорошо, предоставляет мне выбор. Мы рассмотрим хорошие возможности для перехода во время трансферного окна" - цитирует 32-летнего француза ESPN.

В этом сезоне Дебюши сыграл за "Арсенал" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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