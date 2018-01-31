Дебюши покинул "Арсенал" и перебрался в "Сент-Этьен"

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Дебюши покинул "Арсенал" и перебрался в "Сент-Этьен"

Французский защитник "Арсенала" Матье Дебюши стал игроком "Сент-Этьена", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался французскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт на полгода. В этом сезоне француз на поле не выходил.

32-летний Дебюши выступал за "Арсенал" с 2014 года, провел за клуб 30 матчей и забил 2 гола. Сдавался в аренду "Бордо". Ранее играл за "Лилль" и "Ньюкасл". За сборную Франции сыграл 27 матчей и забил 2 мяча. Чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, двукратный обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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