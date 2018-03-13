Дебюши признан лучшим игроком чемпионата Франции в феврале

Защитник "Сент-Этьена" Матье Дебюши признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам февраля, сообщает официальный твиттер турнира.

32-летний фулбек стал победителем голосования болельщиков, набрав 47 процентов голосов. В борьбе за награду он обошёл форварда ПСЖ Неймара (34%) и вратаря "Монпелье" Бенжамена Лекомта (19%).

В феврале Дебюши сыграл за "Сент-Этьен" четыре матча, в которых забил два гола.

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