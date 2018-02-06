Дебюши: "Я хотел покинуть "Арсенал" раньше, но Венгер не отпускал меня"



Защитник "Сент-Этьена" Матье Дебюши заявил, что он по-прежнему злится на главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.

"Я хотел уйти из "Арсенала" намного раньше. Недавно мной интересовался "Манчестер Юнайтед", но Венгер не отпускал меня. Поэтому я очень зол на него", - приводит слова Дебюши RMC.

Напомним, что 32-летний Дерюши выступал за "Арсенал" с 2014 года, провел за клуб 30 матчей и забил 2 гола.

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