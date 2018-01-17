Дебют Баркли за "Челси" откладывается

Дебют полузащитника "Челси" Росса Баркли в составе "синих" откладывается, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 24-летний футболист не сможет принять участие в ответном матче третьего раунда Кубка Англии против "Норвича", так как его не успели вовремя внести в заявку.

Напомним, что "Челси" купил Баркли у "Эвертона" в январе за 16,8 миллионов евро.

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