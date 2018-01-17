Дебют Баркли за "Челси" откладывается

Теги челсиросс барклинорвич сити

Дебют Баркли за "Челси" откладывается

Дебют полузащитника "Челси" Росса Баркли в составе "синих" откладывается, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 24-летний футболист не сможет принять участие в ответном матче третьего раунда Кубка Англии против "Норвича", так как его не успели вовремя внести в заявку.

Напомним, что "Челси" купил Баркли у "Эвертона" в январе за 16,8 миллионов евро.

Не пропустите: За первой победой в новом году: "Челси" сразится с "Норвичем" в переигровке Кубка Англии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 23 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов