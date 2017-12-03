Дебют для Гаттузо: "Милан" едет в гости к "Беневенто"

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Дебют для Гаттузо: "Милан" едет в гости к "Беневенто""Беневенто" – "Милан"

Стадион: "Санта Коломба"

Начало матча: 14:30

Арбитр: Маурицио Мариани

"Беневенто" и "Милан" откроют воскресную программу 15 тура Серии А. Красно-черные в прошлом туре не сумели переиграть "Торино" и установили антирекорд, "Милан" не может забить в четырех домашних матчах подряд. Неудачный исход в поединке с "быками" стоил работы тренеру Монтелле. Терпение руководства лопнуло и Винценцо был отправлен в отставку. На его место был назначен Дженнаро Гаттузо. Кандидатура весьма спорная. После завершения карьеры он работал в "Сьоне", "Палермо", греческом ОФИ, "Пизе", молодежной команде "Милана". Нигде долго не задерживался, никакими успехами похвастаться не может, тренерский опыт у Гаттузо очень маленький. Стоило ли так торопиться с назначением? Возможно, это временный вариант до конца сезона, а уже затем "Милан" возглавит опытный специалист. Главное, чтобы Гаттузо не пошел по пути Брокки, Индзаги или Зеедорфа.

"Беневенто" – лучший вариант для дебюта. Новичок Серии А оказался не подготовлен к элитному дивизиону. Состав очень слабый, команда вообще не может навязать борьбу соперникам, проигрывая все игры. Итальянцы уже успели побить антирекорд "Манчестер Юнайтед" сезона 30/31, который тогда проиграл 12 стартовых игр. На счету "Беневенто" их уже 14, серия вполне может продолжиться и растянуться и на второй круг.

Интересные факты противостояния:

"Милан" и "Беневенто" никогда ранее не встречались.

"Беневенто" забил только 6 голов в 14 матчах, пропустив 34. Все 14 игр проиграны.

"Милан" выиграл только одну игру из последних четырех.

Ориентировочные составы:

"Беневенто": Бриньоли, Летиция, Коста, Антей, Чиара, Чибсах, Катальди, Виола, Арментерос, Ломбарди, Д'Алессандро.

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Музаккьо, Бонавентура, Билья, Кесси, Родригес, Сусо, Силва, Калинич.

Прогноз на матч:

"Милан" – явный фаворит, красно-черные должны уверенно обыгрывать своего соперника и набирать важные три очка. Ели же Гаттузо провалится в этой игре и позволит "Беневенто" впервые победить или даже сыграть вничью, его сразу нужно отправлять вслед за Монтеллой.

Букмекеры предлагают на победу "Милана" коэффициент 1.40, на ничью – 5.20, на "Беневенто" – 9.30.

Вячеслав Горбачев| http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 15 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 15 1
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