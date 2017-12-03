Дебют для Гаттузо: "Милан" едет в гости к "Беневенто"
"Беневенто" – "Милан"
Стадион: "Санта Коломба"
Начало матча: 14:30
Арбитр: Маурицио Мариани
"Беневенто" и "Милан" откроют воскресную программу 15 тура Серии А. Красно-черные в прошлом туре не сумели переиграть "Торино" и установили антирекорд, "Милан" не может забить в четырех домашних матчах подряд. Неудачный исход в поединке с "быками" стоил работы тренеру Монтелле. Терпение руководства лопнуло и Винценцо был отправлен в отставку. На его место был назначен Дженнаро Гаттузо. Кандидатура весьма спорная. После завершения карьеры он работал в "Сьоне", "Палермо", греческом ОФИ, "Пизе", молодежной команде "Милана". Нигде долго не задерживался, никакими успехами похвастаться не может, тренерский опыт у Гаттузо очень маленький. Стоило ли так торопиться с назначением? Возможно, это временный вариант до конца сезона, а уже затем "Милан" возглавит опытный специалист. Главное, чтобы Гаттузо не пошел по пути Брокки, Индзаги или Зеедорфа.
"Беневенто" – лучший вариант для дебюта. Новичок Серии А оказался не подготовлен к элитному дивизиону. Состав очень слабый, команда вообще не может навязать борьбу соперникам, проигрывая все игры. Итальянцы уже успели побить антирекорд "Манчестер Юнайтед" сезона 30/31, который тогда проиграл 12 стартовых игр. На счету "Беневенто" их уже 14, серия вполне может продолжиться и растянуться и на второй круг.
Интересные факты противостояния:
"Милан" и "Беневенто" никогда ранее не встречались.
"Беневенто" забил только 6 голов в 14 матчах, пропустив 34. Все 14 игр проиграны.
"Милан" выиграл только одну игру из последних четырех.
Ориентировочные составы:
"Беневенто": Бриньоли, Летиция, Коста, Антей, Чиара, Чибсах, Катальди, Виола, Арментерос, Ломбарди, Д'Алессандро.
"Милан": Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Музаккьо, Бонавентура, Билья, Кесси, Родригес, Сусо, Силва, Калинич.
Прогноз на матч:
"Милан" – явный фаворит, красно-черные должны уверенно обыгрывать своего соперника и набирать важные три очка. Ели же Гаттузо провалится в этой игре и позволит "Беневенто" впервые победить или даже сыграть вничью, его сразу нужно отправлять вслед за Монтеллой.
Букмекеры предлагают на победу "Милана" коэффициент 1.40, на ничью – 5.20, на "Беневенто" – 9.30.
Вячеслав Горбачев| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|39
|2
|Наполи
|15
|38
|3
|Ювентус
|15
|37
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|14
|26
|7
|Фиорентина
|15
|21
|8
|Милан
|15
|21
|9
|Болонья
|15
|21
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Кьево
|15
|20
|13
|Кальяри
|15
|16
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|15
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|15
|1