Дебют для Гаттузо: "Милан" едет в гости к "Беневенто"

"Беневенто" – "Милан"

Стадион: "Санта Коломба"

Начало матча: 14:30

Арбитр: Маурицио Мариани

"Беневенто" и "Милан" откроют воскресную программу 15 тура Серии А. Красно-черные в прошлом туре не сумели переиграть "Торино" и установили антирекорд, "Милан" не может забить в четырех домашних матчах подряд. Неудачный исход в поединке с "быками" стоил работы тренеру Монтелле. Терпение руководства лопнуло и Винценцо был отправлен в отставку. На его место был назначен Дженнаро Гаттузо. Кандидатура весьма спорная. После завершения карьеры он работал в "Сьоне", "Палермо", греческом ОФИ, "Пизе", молодежной команде "Милана". Нигде долго не задерживался, никакими успехами похвастаться не может, тренерский опыт у Гаттузо очень маленький. Стоило ли так торопиться с назначением? Возможно, это временный вариант до конца сезона, а уже затем "Милан" возглавит опытный специалист. Главное, чтобы Гаттузо не пошел по пути Брокки, Индзаги или Зеедорфа.

"Беневенто" – лучший вариант для дебюта. Новичок Серии А оказался не подготовлен к элитному дивизиону. Состав очень слабый, команда вообще не может навязать борьбу соперникам, проигрывая все игры. Итальянцы уже успели побить антирекорд "Манчестер Юнайтед" сезона 30/31, который тогда проиграл 12 стартовых игр. На счету "Беневенто" их уже 14, серия вполне может продолжиться и растянуться и на второй круг.

Интересные факты противостояния:

"Милан" и "Беневенто" никогда ранее не встречались.

"Беневенто" забил только 6 голов в 14 матчах, пропустив 34. Все 14 игр проиграны.

"Милан" выиграл только одну игру из последних четырех.

Ориентировочные составы:

"Беневенто": Бриньоли, Летиция, Коста, Антей, Чиара, Чибсах, Катальди, Виола, Арментерос, Ломбарди, Д'Алессандро.

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Музаккьо, Бонавентура, Билья, Кесси, Родригес, Сусо, Силва, Калинич.

Прогноз на матч:

"Милан" – явный фаворит, красно-черные должны уверенно обыгрывать своего соперника и набирать важные три очка. Ели же Гаттузо провалится в этой игре и позволит "Беневенто" впервые победить или даже сыграть вничью, его сразу нужно отправлять вслед за Монтеллой.

Букмекеры предлагают на победу "Милана" коэффициент 1.40, на ничью – 5.20, на "Беневенто" – 9.30.

Вячеслав Горбачев| http://soccernews.ru

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