Дебют Дринкуотера за "Челси" откладывается из-за травмы

Полузащитник "Челси" Дэниэл Дринкуотер выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы. Эту травму он получил на тренировке.

Таким образом дебют хавбека за "Челси" отложен на неопределенный срок.

Напомним, что 27-летний Дринкуотер перешел из "Лестера" в "Челси" в конце лета за 38 миллионов евро.

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