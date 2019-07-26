Дебют Глушакова за "Ахмат" снова откладывается

Полузащитник Денис Глушаков не дебютирует за "Ахмат" в ближайшие дни, об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

"Глушаков продолжает восстанавливаться от травмы. У него микронадрыв мышцы. Он может бегать, но пока остаются болевые ощущения. Ожидаем, что через неделю он сможет присоединиться к общей группе. Поэтому в ближайшем матче он не сыграет. Все остальные здоровы и готовятся к "Рубину" в общей группе", - сказал Айдамиров.

"Ахмат" объявил о подписании контракта с Глушаковым 29 июня. Стороны заключили соглашение по схеме "1+1".

На предсезонных сборах 32-летний футболист получил повреждение, из-за которого уже пропустил матчи с "Краснодаром" и "Уралом".

В понедельник, 29 июля, грозненцы проведут поединок с "Рубином" в рамках третьего тура РПЛ.

Не пропустите: Глушаков показал, как будет выглядеть в старости. | http://soccernews.ru