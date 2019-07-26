Дебют Глушакова за "Ахмат" снова откладывается

Теги ахматденис глушаковтравмы

Дебют Глушакова за "Ахмат" снова откладывается

Полузащитник Денис Глушаков не дебютирует за "Ахмат" в ближайшие дни, об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

"Глушаков продолжает восстанавливаться от травмы. У него микронадрыв мышцы. Он может бегать, но пока остаются болевые ощущения. Ожидаем, что через неделю он сможет присоединиться к общей группе. Поэтому в ближайшем матче он не сыграет. Все остальные здоровы и готовятся к "Рубину" в общей группе", - сказал Айдамиров.

"Ахмат" объявил о подписании контракта с Глушаковым 29 июня. Стороны заключили соглашение по схеме "1+1".

На предсезонных сборах 32-летний футболист получил повреждение, из-за которого уже пропустил матчи с "Краснодаром" и "Уралом".

В понедельник, 29 июля, грозненцы проведут поединок с "Рубином" в рамках третьего тура РПЛ.

Не пропустите: Глушаков показал, как будет выглядеть в старости. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Ломовицкий перешёл из "Спартака" в "Арсенал"

Официально: Ломовицкий перешёл из "Спартака" в "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Урал Урал 2 6
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 2 6
3 Ростов Ростов 2 4
4 Спартак Москва Спартак Москва 2 4
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 2 4
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 2 4
8 Крылья Советов Крылья Советов 2 3
9 Ахмат Ахмат 2 3
10 Краснодар Краснодар 2 3
11 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2 3
12 Динамо Москва Динамо Москва 2 1
13 Уфа Уфа 2 0
14 Оренбург Оренбург 2 0
15 Тамбов Тамбов 2 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов