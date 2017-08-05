Дебют Леонида Слуцкого в Англии: "Халл Сити" едет в гости к "Астон Вилле"

"Астон Вилла" – "Халл Сити"

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Эндрю Мэдли

С началом нового сезона интерес ко второму по статусу английскому дивизиону Чемпионшипу, как минимум со стороны российского болельщика, в разы увеличится. Виной тому прибытие на Туманный Альбион одного из лучших отечественных специалистов Леонида Слуцкого. 46-летний тренер в летнее межсезонье возглавил команду, только покинувшую Премьер-Лигу "Халл Сити" и дебютировать в новом для себя месте экс-наставнику ЦСКА предстоит выездным матчем против непростого соперника, одного из самых именитых английских коллективов "Астон Виллы".

Несмотря на то, что "тигры", судя по результатам, провели достаточно неплохую предсезонку, все же в новом сезоне "Халл" предстанет совсем другой командой, нежели был еще несколько месяцев назад. Во-первых, часть ведущих футболистов ушла на повышение. Как, например, Эндрю Робертсон в "Ливерпуль" или Харри Магуайр в "Лестер". А часть высококлассных арендованных игроков вернулась назад в свои клубы, как тот же Умар Ньяссе в "Эвертон" или Андреа Раноккья в "Интер". Естественно, "янтарно-черные" приобрели пару-тройку исполнителей, но уровень игры новобранцев пока сложно однозначно оценить.

"Астон Вилла" – клуб с великой историей и большими традициями, которого с нетерпением ждут в Премьер-Лиге. Но сейчас "львы" переживают не лучшие времена, хотя ситуация постепенно улучшается и перспективы повышения в классе уже в ближайшее время достаточно велики. Бирмингемцев ныне возглавляет Стив Брюс, тот самый, который до этого четыре года проработал в "Халле" и покинул команду со скандалом прямо перед началом прошлого сезона.

Главным приобретением "вилланов" в текущее трансферное окно можно считать подписание легендарного Джона Терри, срок пребывания которого в "Челси" подошел к концу, а Джон, все еще ощущая в себе жажду к футболу, в качестве свободного агента решил присоединиться к команде Брюса. Естественно, английскому ветерану тут же вручили капитанскую повязку, без которой Терри на футбольном поле представить просто невозможно.

Интересные факты противостояния "Астон Виллы" и "Халл Сити":

"Астон Вилла" выиграла в трех из четырех последних матчей в день открытия чемпионата. Хотя в прошлом году бирмингемцы уступили "Шеффилд Уэнсдэй" со счетом 0:1.

"Халл" также традиционно начинает сезон неплохо. "Тигры" победили в четырех из пяти последних матчей в рамках первого тура.

В последний раз "Халл Сити" переиграл "Астон Виллу" в феврале 2015, тем самым прервав свою безвыигрышную серию из 11 матчей в противостояниях с "вилланами".

Ориентировочные составы на игру:

Астон Вилла: Джонстон, Хаттон, Честер, Терри, Тэйлор, Лэнсбери, Уилан, Эль-Мухаммади, Хурихэйн, Грин, Хоган

Халл Сити: Макгрегор, Ленихан, Доусон, Хектор, Айна, Клукас, Стюарт, Боуэн, Хенриксен, Кэмпбелл, Эрнандес

Прогноз на матч "Астон Вилла" – "Халл Сити":

Чемпионшип – турнир еще более непредсказуемый, чем та же Премьер-Лига, в которой, действительно, каждый может обыграть каждого. Конечно, "Астон Вилла" является фаворитом, хотя бы потому, что "Халл" традиционно плохо играет в Бирмингеме.

Букмекеры хоть и не с явным преимуществом, но отдают предпочтение подопечным Стива Брюса – средний коэффициент 2.0. В то время, как выигрыш команды Леонида Слуцкого оценивается примерно в 4.0.

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Монако" - "Тулуза" | http://soccernews.ru