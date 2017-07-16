Дебют Манчини: "Зенит" отправляется на Дальний Восток тестировать "СКА-Хабаровск"

"СКА-Хабаровск" – "Зенит"

Стадион: "Стадион имени Ленина" (Хабаровск)

Начало матча: 11:00

Арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ)

Ну вот и дождались! Праздник футбола добрался и до Дальнего Востока. Теперь многочисленным любителям спорта номер один придется привыкать к утренним матчам по московскому времени, что весьма интересно и даже в какой-то степени романтично. "СКА-Хабаровск" впервые в своей истории выбрался в высшую лигу чемпионата России, победив в стыковых матчах "Оренбург". А первую встречу на новом для себя высоком уровне хабаровчанам предстоит провести против, без сомнений, одного из главных претендентов на чемпионство питерского "Зенита".

Для "сине-бело-голубых" прошлый сезон можно считать провальным. Команда финишировала на третьем месте, снова пролетев мимо Лиги чемпионов. Главный тренер Мирча Луческу был отправлен в отставку, а на его место был назначен знаменитый Роберто Манчини. Под итальянского специалиста "Зенит" стал серьезно усиливаться. Питерцы уже подписали двух классных аргентинцев Леандро Паредеса из "Ромы" и Себастьяна Дриусси из "Ривер Плейта", а также выдернули из утопающего "Ростова" Нобоа, Ерохина и Полоза. Из "Ахмата" перебрался Далер Кузяев.

"Армейцы" хоть и расстались в межсезонье сразу с 12-тью футболистами, но все же основной костяк команды главнокомандующему Алексею Поддубскому удалось сохранить. Готовясь к сезону, "Зенит" провел всего три спарринга и только в одном из них добился победы - в последнем контрольном матче питерцы одолели австрийскую "Аустрию". "СКА-Хабаровск" провел целых шесть "товарняков", в которых, что примечательно, ни разу не уступил.

Интересные факты противостояния "СКА-Хабаровска" и "Зенита":

История противостояний "Зенита" и "СКА-Хабаровск" насчитывает всего две официальные встречи и обе проходили еще в Кубке СССР. Тогда две виктории одержал петербуржский клуб, выиграв с общим счетом 5:1.

Беспроигрышная серия "Зенита" в стартовых турах Премьер-лиги продолжается с 2003 года и насчитывает уже 14 матчей.

От Санкт-Петербурга до Хабаровска более 6 тысяч километров, но это не самый дальний выезд в российской истории "Зенита".

Ориентировочные составы на игру:

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Димидко, Гришко, Черевко, Савичев, Дедечко, Друзин, Никифоров, Корян, Лескано

Зенит: Лодыгин, Иванович, Кришито, Нету, Жирков, Паредес, Кузяев, Кокорин, Жулиано, Дриусси, Дзюба

Прогноз на матч "СКА-Хабаровск" – "Зенит":

Безусловно, хабаровские "армейцы" на исторический матч против "Зенита" выйдут на поле сверхмотивированными. Но все же шансов на победу у них крайне мало. В пользу петербуржского клуба указывает все, кроме стадиона.

Букмекеры не верят в победу новичка, что отображается на коэффициенте 10.0. В то время, как победа подопечных Манчини в среднем оценивается в 1.35.

Богдан Архипенко

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