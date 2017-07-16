Дебют Манчини: "Зенит" отправляется на Дальний Восток тестировать "СКА-Хабаровск"
"СКА-Хабаровск" – "Зенит"
Стадион: "Стадион имени Ленина" (Хабаровск)
Начало матча: 11:00
Арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Ну вот и дождались! Праздник футбола добрался и до Дальнего Востока. Теперь многочисленным любителям спорта номер один придется привыкать к утренним матчам по московскому времени, что весьма интересно и даже в какой-то степени романтично. "СКА-Хабаровск" впервые в своей истории выбрался в высшую лигу чемпионата России, победив в стыковых матчах "Оренбург". А первую встречу на новом для себя высоком уровне хабаровчанам предстоит провести против, без сомнений, одного из главных претендентов на чемпионство питерского "Зенита".
Для "сине-бело-голубых" прошлый сезон можно считать провальным. Команда финишировала на третьем месте, снова пролетев мимо Лиги чемпионов. Главный тренер Мирча Луческу был отправлен в отставку, а на его место был назначен знаменитый Роберто Манчини. Под итальянского специалиста "Зенит" стал серьезно усиливаться. Питерцы уже подписали двух классных аргентинцев Леандро Паредеса из "Ромы" и Себастьяна Дриусси из "Ривер Плейта", а также выдернули из утопающего "Ростова" Нобоа, Ерохина и Полоза. Из "Ахмата" перебрался Далер Кузяев.
"Армейцы" хоть и расстались в межсезонье сразу с 12-тью футболистами, но все же основной костяк команды главнокомандующему Алексею Поддубскому удалось сохранить. Готовясь к сезону, "Зенит" провел всего три спарринга и только в одном из них добился победы - в последнем контрольном матче питерцы одолели австрийскую "Аустрию". "СКА-Хабаровск" провел целых шесть "товарняков", в которых, что примечательно, ни разу не уступил.
Интересные факты противостояния "СКА-Хабаровска" и "Зенита":
История противостояний "Зенита" и "СКА-Хабаровск" насчитывает всего две официальные встречи и обе проходили еще в Кубке СССР. Тогда две виктории одержал петербуржский клуб, выиграв с общим счетом 5:1.
Беспроигрышная серия "Зенита" в стартовых турах Премьер-лиги продолжается с 2003 года и насчитывает уже 14 матчей.
От Санкт-Петербурга до Хабаровска более 6 тысяч километров, но это не самый дальний выезд в российской истории "Зенита".
Ориентировочные составы на игру:
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Димидко, Гришко, Черевко, Савичев, Дедечко, Друзин, Никифоров, Корян, Лескано
Зенит: Лодыгин, Иванович, Кришито, Нету, Жирков, Паредес, Кузяев, Кокорин, Жулиано, Дриусси, Дзюба
Прогноз на матч "СКА-Хабаровск" – "Зенит":
Безусловно, хабаровские "армейцы" на исторический матч против "Зенита" выйдут на поле сверхмотивированными. Но все же шансов на победу у них крайне мало. В пользу петербуржского клуба указывает все, кроме стадиона.
Букмекеры не верят в победу новичка, что отображается на коэффициенте 10.0. В то время, как победа подопечных Манчини в среднем оценивается в 1.35.
Богдан Архипенко
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|Команда
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|1
|3
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|Ростов
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|0
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|Арсенал Тула
|0
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|0
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