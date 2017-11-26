Дебют Массимо Оддо: "Удинезе" пройдет тест лидером Серии А "Наполи"

Теги удинезенаполи

Дебют Массимо Оддо: "Удинезе" пройдет тест лидером Серии А "Наполи"

"Удинезе"  –  "Наполи"

Стадион: "Дачия Арена" (Удине)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Марко Ди Белло

Воскресная программа 14-го тура итальянской Серии А откроется тремя интереснейшими поединками, среди которых особое внимание будет приковано к матчу с участием текущего лидера чемпионата "Наполи", который отправится в гости к "Удинезе". Неаполитанский клуб впервые за долгие годы имеет хороший шанс выиграть чемпионство и ради этого, если верить словам президента Аурелио Де Лаурентиса, "партенопейцы" готовы пожертвовать выступлением в еврокубках. Тем не менее, это никак не помешало подопечным Маурицио Сарри провести великолепную встречу против донецкого "Шахтера" на неделе, в котором украинцы пропустили три "сухих" мяча, а "лазурные", в свою очередь, сохранили шанс выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Наполи" нынче пребывает в великолепной форме. "Маленькие ослы" за 13 туров ни разу не проиграли, а по одному очку раздали лишь "Интеру" и "Кьево". Впереди у неаполитанцев сложнейший календарь, поэтому оступаться в матче против "Удинезе" они просто не имеют права.

"Зебры" же переживают кризис. После того, как у удинцев, казалось, стало все налаживаться, ведь те подряд обыграли "Сассуоло" и "Аталанту", снова последовало поражение, причем домашнее и от "Кальяри". Руководство клуба не выдержало и отправило в отставку главного тренера Луиджи Дель Нери, вместо него пригласив чемпиона мира 2006 года Массимо Оддо. Пока 41-летнему специалисту не позавидуешь, ведь в дебютном матче по главе разобранного "Удинезе" ему придется столкнуться с лидером. С другой стороны, проиграть "Наполи" не стыдно, но вот в случае победы Оддо, без сомнения, сорвет куш и на титульной странице всех итальянских спортивных изданий будет красоваться его изображение.

Интересные факты противостояния "Удинезе" и "Наполи":

"Удинезе" и "Наполи" 70 раз сходились в очном противостоянии. Небольшое преимущество на стороне неаполитанцев – 25 побед против 17 – на счету удинцев, а в 28 поединках была зафиксирована ничья.

В последний раз "зебры" переиграли "маленьких ослов" в сентябре 2014. Тогда "Удинезе" благодаря голу нынешнего капитана Данило Ларанжейры в родных стенах отпраздновали минимальную победу.

Подопечные Маурицио Сарри выиграли в 16 из последних 18 матчей в рамках Серии А.

Ориентировочные составы на игру:

Удинезе: Скуффет, Видмер, Самир, Данило, Аднан, де Пауль, Янкто, Барак, Бехрами, Лазанья, Макси Лопес

Наполи: Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Хамшик, Жоржиньо, Аллан, Кальехон, Л. Инсинье, Мертенс

Прогноз на матч "Удинезе""Наполи":

Естественно, фаворитом в этом противостоянии является "Наполи". Букмекеры нисколько не сомневаются в победе неаполитанцев, о чем свидетельствует коэффициент 1.35. В то время, как выигрыш "Удинезе" в среднем оценивается в 8.0.

Богдан Архипенко

Также читайте! Анонс матча "Валенсия" - "Барселона"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 14 36
2 Наполи 13 35
3 Ювентус 13 31
4 Рома 12 30
5 Лацио 12 28
6 Сампдория 13 26
7 Болонья 14 20
8 Кьево 14 20
9 Милан 13 19
10 Торино 13 18
11 Фиорентина 13 17
12 Аталанта 13 16
13 Кальяри 14 15
14 Удинезе 12 12
15 Кротоне 13 12
16 Сассуоло 14 11
17 СПАЛ 14 10
18 Дженоа 13 9
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 13 0
Полная таблица

топ-5 тегов