Дебют Массимо Оддо: "Удинезе" пройдет тест лидером Серии А "Наполи"

"Удинезе" – "Наполи"

Стадион: "Дачия Арена" (Удине)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Марко Ди Белло

Воскресная программа 14-го тура итальянской Серии А откроется тремя интереснейшими поединками, среди которых особое внимание будет приковано к матчу с участием текущего лидера чемпионата "Наполи", который отправится в гости к "Удинезе". Неаполитанский клуб впервые за долгие годы имеет хороший шанс выиграть чемпионство и ради этого, если верить словам президента Аурелио Де Лаурентиса, "партенопейцы" готовы пожертвовать выступлением в еврокубках. Тем не менее, это никак не помешало подопечным Маурицио Сарри провести великолепную встречу против донецкого "Шахтера" на неделе, в котором украинцы пропустили три "сухих" мяча, а "лазурные", в свою очередь, сохранили шанс выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Наполи" нынче пребывает в великолепной форме. "Маленькие ослы" за 13 туров ни разу не проиграли, а по одному очку раздали лишь "Интеру" и "Кьево". Впереди у неаполитанцев сложнейший календарь, поэтому оступаться в матче против "Удинезе" они просто не имеют права.

"Зебры" же переживают кризис. После того, как у удинцев, казалось, стало все налаживаться, ведь те подряд обыграли "Сассуоло" и "Аталанту", снова последовало поражение, причем домашнее и от "Кальяри". Руководство клуба не выдержало и отправило в отставку главного тренера Луиджи Дель Нери, вместо него пригласив чемпиона мира 2006 года Массимо Оддо. Пока 41-летнему специалисту не позавидуешь, ведь в дебютном матче по главе разобранного "Удинезе" ему придется столкнуться с лидером. С другой стороны, проиграть "Наполи" не стыдно, но вот в случае победы Оддо, без сомнения, сорвет куш и на титульной странице всех итальянских спортивных изданий будет красоваться его изображение.

Интересные факты противостояния "Удинезе" и "Наполи":

"Удинезе" и "Наполи" 70 раз сходились в очном противостоянии. Небольшое преимущество на стороне неаполитанцев – 25 побед против 17 – на счету удинцев, а в 28 поединках была зафиксирована ничья.

В последний раз "зебры" переиграли "маленьких ослов" в сентябре 2014. Тогда "Удинезе" благодаря голу нынешнего капитана Данило Ларанжейры в родных стенах отпраздновали минимальную победу.

Подопечные Маурицио Сарри выиграли в 16 из последних 18 матчей в рамках Серии А.

Ориентировочные составы на игру:

Удинезе: Скуффет, Видмер, Самир, Данило, Аднан, де Пауль, Янкто, Барак, Бехрами, Лазанья, Макси Лопес

Наполи: Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Хамшик, Жоржиньо, Аллан, Кальехон, Л. Инсинье, Мертенс

Прогноз на матч "Удинезе" – "Наполи":

Естественно, фаворитом в этом противостоянии является "Наполи". Букмекеры нисколько не сомневаются в победе неаполитанцев, о чем свидетельствует коэффициент 1.35. В то время, как выигрыш "Удинезе" в среднем оценивается в 8.0.

Богдан Архипенко

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