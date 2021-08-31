Дебют Месси за ПСЖ спровоцировал рекордный интерес к Лиге 1 в Испании

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Дебют Месси за ПСЖ спровоцировал рекордный интерес к Лиге 1 в Испании

Фото твиттер ПСЖ

ESPN опубликовала данные об интересе испанской телеаудитории к матчу 4-го тура Лиги 1 между "Реймсом" и ПСЖ (0:2).

Напомним, что именно в этой игре за парижан дебютировал Лионель Месси, который до этого всю карьеру выступал за "Барселону".

Так, средняя ТВ-аудитория указанного матча в Испании составила 2,2 миллиона зрителей, а всего игру включали более 6,7 миллиона человек.

Сообщается, что это рекордный показатель для чемпионата Франции на испанском телевидении.

Не пропустите: На Месси чаще фолили за 31 минуту матча с "Реймсом", чем на любом другом футболисте за всю игру. | http://soccernews.ru
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