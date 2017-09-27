Дебют "Метрополитано" в Лиге чемпионов: "Атлетико" принимает "Челси"
"Атлетико" – "Челси"
Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)
Одним из главных событий второго игрового дня второго тура группового раунда Лиги чемпионов станет историческое противостояние в Мадриде, где местный "Атлетико" дебютирует на новой домашней арене "Ванда Метрополитано" в еврокубках. А противостоять "матрасникам" будет действующий чемпион Англии "Челси". Мадридцы уже сыграли два поединке на новом стадионе в рамках Ла Лиги, в которых отпраздновали победы над "Малагой" и "Севильей". Теперь же вопрос состоит в том, сможет ли современный "Метрополитано" стать настоящей крепостью для команды Диего Симеоне, каким был до этого "Висенте Кальдерон".
Действительно, статистика игр на "Кальдероне" при Симеоне в еврокубковых турнирах очень впечатляет. Из 23 поединков "индейцы" выиграли 18, свели вничью 4, а проиграли всего один раз - "Бенфике" во втором туре группового раунда Лиги чемпионов-2015/2016.
"Атлетико" и "Челси" представляют квартет "С", где помимо них еще выступают "Рома" и "Карабах". После первого тура лондонцы уверенно лидируют, разгромив азербайджанский клуб со счетом 6:0, в то время, как в Риме была зафиксирована нулевая ничья. Поединок обещает быть интересным еще и потому, что обе команды находятся в великолепном игровом тонусе. "Матрасники" подтвердили это в последних двух противостояниях с "Атлетиком" и "Севильей" в рамках Примеры, а "пенсионеры" в течение трех дней сначала разгромили "Ноттингем Форест" в Кубке лиги, а потом "Сток Сити" в АПЛ.
Перед предстоящей встречей, что в стане испанцев, что у англичан нет серьезных кадровых проблем. Диего Симеоне не может рассчитывать только на полузащитника Аугусто Фернандеса, а Антонио Конте до сих ожидает восстановление новичка Дэнни Дринкуотера, остальные футболисты – в строю.
Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Челси":
"Атлетико" не проигрывает дома в Лиге чемпионов на протяжении 11 матчей кряду.
В четырех последних очных встречах "матрасники" и "аристократы" отпраздновали по одной победе.
В крайнем матче на домашнем стадионе "Атлетико" между испанцами и англичанами была расписана нулевая ничья в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
Ориентировочные составы на игру:
Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Ньигес, Карраско, Гризманн, Корреа
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэхилл, Дзаппакоста, Канте, Бакайоко, Алонсо, Педро, Азар, Мората
Прогноз на матч "Атлетико" – "Челси":
Несмотря на последние разгромные победы "Челси", в поединке с "Атлетико" много голов не предвидеться. Обе команды умеют хорошо защищаться, поэтому, скорее всего, предстоит серьезная шахматная, где поле – это доска, футболисты – фигуры, а Диего Симеоне и Антонио Конте – гроссмейстеры.
Букмекеры, хоть и не явно, но все больше склоняются в пользу мадридского клуба. Коэффициент на победу "матрасников" равняется 2.1. В то время, как выигрыш лондонцев в среднем оценивается в 3.8.
Богдан Архипенко
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