Дебют Неймара снова откладывается

Дебют вингера французского ПСЖ Неймара за свой новый клуб снова откладывается, информирует sport.es.

По сведениям издания, до конца текущей недели парижане так и не получат международный сертификат о трансфере бразильца от каталонской "Барселоны", которая затягивает с передачей документа в связи с тем, что она до сих пор не получила 222-х миллионов евро за переход футболиста.

Напомним, Депай бросил вызов Неймару. | soccernews.ru