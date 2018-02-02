Дебют Обамеянга за "Арсенал" может состояться в матче с "Эвертоном"

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Дебют Обамеянга за "Арсенал" может состояться в матче с "Эвертоном"

Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может сыграть в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Эвертона", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, сегодня футболист тренировался индивидуально, но ему ничего не мешает выйти на поле в ближайшем поединке.

Матч "Арсенал" - "Эвертон" состоится 3 февраля.

Напомним, что 28-летний Обамеянг перешел в "Арсенал" из дортмундской "Боруссии" несколько дней назад.

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