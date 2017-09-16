Дебют удался: "Атлетико" добыл победу над "Малагой" в первом матче на новом стадионе

Сегодня в Мадриде матчем "Атлетико" – "Малага" открылся новый стадион "матрасников" "Ванда Метрополитано". Ранее все четыре свои игры мадридцы провели на выезде, старт сезона не задался, выиграть удалось только одну, однако еще не все потеряно. В первом матче на новой арене "Атлетико" был намерен победить и набрать важные три очка.

Начало игры проходило в спокойном темпе с небольшим преимуществом "Атлетико". Моментов у ворот "Малаги" совсем не было, Корреа и Томас пробивали выше ворот, но эти выстрелы нельзя было назвать опасными. Также "Атлетико" провел несколько неплохих фланговых атак, но и они не закончились острыми моментами. Гости же с первых минут отошли на свою половину поля, предпочитая играть на контратаках. Долгое время у них не получалось дойти до чужих ворот, однако на 35 минуте "Малага" провела быструю атаку, в результате чего мяч довели до Бастона, тот оторвался от Година и из пределов штрафной пробивал в левый угол – Облак в прыжке парировал игровой снаряд.

За весь первый тайм "Атлетико" не создал ни одного опасного момента, поэтому в перерыве вместо Томаса вышел ориентированный на атаку Карраско, который тут же начал создавать напряжение у ворот Хименеса. Бельгиец прошел по левому флангу, отдал мяч в штрафную на Луиса, а тот скинул его на Коке, который с близкого расстояния пробил во вратаря. Затем уже сам Карраско не попал в цель, а мощный выстрел Сауля Хименес отбил в прыжке, вытащив мяч из-под перекладины.

Давление "Атлетико" нарастало, и оборонительные ряды "Малаги" дали сбой. Гризманн опередил Эрнандеса в штрафной "анчоусов", а затем точно пробил в правый угол. Голевая передача на счету Корреа, который перед этим прошел двух защитников. После забитого мяча "Атлетико" успокоился, в большей степени стал играть по счету, "Малаге" же так и не удавалось пройти оборону соперника и приблизиться к воротам Облака. Лишь в концовке мяч после удара Ролана едва не влетел под перекладину, задев при этом игрока "Атлетико", от которого улетел на угловой. В остальном у андалусийцев моментов не было.

"Матрасники" сумели удержать минимальное преимущество, добыв свою первую победу на новом стадионе, "Малага" же продолжает оставаться без набранных очков.

"Атлетико" – "Малага" 1:0

Гол: Гризманн, 61 – 1:0.

"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Годин, Лукас, Хуанфран, Коке, Сауль, Томас (Карраско, 46), Габи, Корреа (Торрес, 67), Гризманн.

"Малага": Хименес, Диего Гонсалес, Ролон (Кеко, 70), Эрнандес, Рикка, Росалес, Мула (Ролан, 85), Ресио, Адриан Гонсалес, Бастон, Кастро (Хуанпи, 65).

Вячеслав Горбачев

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