Дебют удался! Лукаку оформил покер в первом матче за "Интер"
Миланский "Интер" в товарищеском матче уничтожил "Виртус" из Бергамо со счётом 8:0.
Эта игра стала дебютной для новичка "нерадзурри" Ромелу Лукаку и он отметил это четырьмя забитыми голами.
Кроме звёздного бельгийца отличались Матиас Весино и Себастьяно Эспозито. В активе обоих по дублю.
Напомним, что Лукаку перешёл в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро плюс бонусы.
Контракт 26-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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