Дебют удался! Лукаку оформил покер в первом матче за "Интер"

Миланский "Интер" в товарищеском матче уничтожил "Виртус" из Бергамо со счётом 8:0.

Эта игра стала дебютной для новичка "нерадзурри" Ромелу Лукаку и он отметил это четырьмя забитыми голами.

Кроме звёздного бельгийца отличались Матиас Весино и Себастьяно Эспозито. В активе обоих по дублю.

Напомним, что Лукаку перешёл в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро плюс бонусы.

Контракт 26-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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