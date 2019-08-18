Дебютант АПЛ одержал первую победу в сезоне
В матче 2-го тура чемпионата Англии "Шеффилд Юнайтед" одержал победу над "Кристал Пэлас" со счетом 1:0.
Эта победа стала первой в сезоне для "Шеффилд Юнайтед", который в минувшем сезоне выступал в Чемпионшипе. Благодаря победе клуб поднялся на 7-е место. "Кристал Пэлас" опустился на 14-ю позицию.
"Шеффилд Юнайтед" – "Кристал Пэлас" - 1:0 (0:0)
Гол: Ландстрем, 47 - 1:0
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