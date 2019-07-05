Дебютант Бундеслиги объявил о переходе Суботича

Защитник "Сент-Этьена" Невен Суботич стал игроком "Униона", сообщает официальный сайт клуба.

30-летний футболист присоединился к берлинской команде на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт.

Сербский центрбек выступал за "Сент-Этьен" с января 2018 года, сыграл 44 матча и забил 3 гола.

Также стоит отметить, что "Унион" является дебютантом Бундеслиги.

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