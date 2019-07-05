Дебютант Бундеслиги объявил о переходе Суботича
Защитник "Сент-Этьена" Невен Суботич стал игроком "Униона", сообщает официальный сайт клуба.
30-летний футболист присоединился к берлинской команде на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт.
Сербский центрбек выступал за "Сент-Этьен" с января 2018 года, сыграл 44 матча и забил 3 гола.
Также стоит отметить, что "Унион" является дебютантом Бундеслиги.
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|Команда
|М
|О
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|4
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|34
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|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
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|Вердер Бремен
|34
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|Хоффенхайм
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
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|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19