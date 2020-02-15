Дебютант казахстанской Премьер-лиги усилился экс-игроком "Зенита"

"Каспий" объявил о переходе бывшего полузащитника "Зенита" Владислава Сиротова.

28-летний россиянин присоединился к дебютанту казахстанской Премьер-лиги на правах свободного агента.

Сообщается, что стороны заключили контракт до декабря 2020 года.

Сиротов является воспитанником "Зенита". После ухода из питерского клуба выступал за "Тосно", "Знамя Труда", "Шинник", "Заглембе" и "Текстильщик".

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