Дебютант казахстанской Премьер-лиги усилился экс-игроком "Зенита"
"Каспий" объявил о переходе бывшего полузащитника "Зенита" Владислава Сиротова.
28-летний россиянин присоединился к дебютанту казахстанской Премьер-лиги на правах свободного агента.
Сообщается, что стороны заключили контракт до декабря 2020 года.
Сиротов является воспитанником "Зенита". После ухода из питерского клуба выступал за "Тосно", "Знамя Труда", "Шинник", "Заглембе" и "Текстильщик".
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