Дебютант Ла Лиги усилился форвардом "Интера"

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Дебютант Ла Лиги усилился форвардом "Интера"

Нападающий "Интера" Самуэле Лонго перешел в "Уэску", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне 26-летний Лонго выступал на правах аренды за "Жирону", провел за клуб 36 матчей и забил 14 голов. 

Не пропустите: "Вильярреал" намерен приобрести игрока "Интера". | http://soccernews.ru

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