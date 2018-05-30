Дебютант Примеры "Уэска" назвала имя нового главного тренера

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Дебютант Примеры "Уэска" назвала имя нового главного тренера

"Уэска" в своём официальном твиттере объявила о назначении Лео Франко на пост главного тренера команды.

41-летний аргентинский специалист сменил у руля "оскенцев" Руби, который ушёл в "Эспаньол".

Лео Франко пока не имеет тренерского опыта. Будучи футболистом, он играл на позиции вратаря, выступал за "Индепендьенте", "Мальорку", "Атлетико", "Галатасарай", "Сарагосу", "Сан-Лоренсо" и "Уэску". За сборную Аргентины провёл 5 матчей. | http://soccernews.ru

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