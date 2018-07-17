Дебютант РФПЛ купил игрока сборной Албании

Теги енисей красноярскшкендербеуалбания

Дебютант РФПЛ купил игрока сборной Албании

"Енисей" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Шкендербеу" Эниса Гавазая.

Сумма трансфера пока неизвестна. Детали контракта между 23-летним албанцем и красноярским клубом также не разглашаются.

Напомним, что "Енисей" впервые в истории пробился в РФПЛ.

Не пропустите: Матч первого тура "Енисей" - "Зенит" перенесен в Тюмень. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов