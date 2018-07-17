Дебютант РФПЛ купил игрока сборной Албании
"Енисей" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Шкендербеу" Эниса Гавазая.
Сумма трансфера пока неизвестна. Детали контракта между 23-летним албанцем и красноярским клубом также не разглашаются.
Напомним, что "Енисей" впервые в истории пробился в РФПЛ.
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