Дебютант РФПЛ купил игрока сборной Албании

"Енисей" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Шкендербеу" Эниса Гавазая.

Сумма трансфера пока неизвестна. Детали контракта между 23-летним албанцем и красноярским клубом также не разглашаются.

Напомним, что "Енисей" впервые в истории пробился в РФПЛ.

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