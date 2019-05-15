Дебютант РПЛ "Тамбов" может подписать Яя Туре

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре может продолжить карьеру в России.

Агент футболиста Дмитрий Селюк не исключил переход 36-летнего ивуарийца в "Тамбов", который впервые в истории вышел в РПЛ.

"Я хочу дать "Тамбову" около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в следующем году. У неё практически остаётся бюджет ФНЛ, а на него надо взять качественных футболистов. Этим партнёрством я хочу показать, что даже с небольшими деньгами можно взять игроков и выступать хорошо. Все ребята, африканцы, придут бесплатно и на минимальную заработную плату. И Яя может прийти. Почему нет? Зарплата? Я могу сделать так, что её часть он спишет на благотворительность", - сказал Селюк.

Напомним, что с декабря прошлого года Туре является свободным агентом. Его последним клубом был греческий "Олимпиакос".

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