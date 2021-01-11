Дебютант "Тоттенхэма" Девайн установил клубный рекорд

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Альфи Девайн дебютировал за "шпор" в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Марина" (5:0).

Юный хавбек вышел на замену в перерыве и забил на 60-й минуте.

Девайн отличился в возрасте 16 лет и 163 дней, благодаря чему стал самым молодым автором гола в истории своего клуба.

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