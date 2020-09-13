Дебютант турецкой Суперлиги "Карагюмрюк" подпишет экс-хавбека "Милана"

Аргентинский полузащитник Лукас Билья перейдет в турецкий "Фатих Карагюмрюк", который по итогам прошлого сезона вышел в Суперлигу, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

По данным источника, футболист согласовал условия личного контракта с клубом. Билья является свободным агентом, поэтому перейдет в "Фатих Карагюмрюк" бесплатно.

Последним клубом 34-летнего Бильи был "Милан", за который он выступал с 2017 по 2020 годы, провел 70 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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