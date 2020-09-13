Дебютант турецкой Суперлиги "Карагюмрюк" подпишет экс-хавбека "Милана"
Аргентинский полузащитник Лукас Билья перейдет в турецкий "Фатих Карагюмрюк", который по итогам прошлого сезона вышел в Суперлигу, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.
По данным источника, футболист согласовал условия личного контракта с клубом. Билья является свободным агентом, поэтому перейдет в "Фатих Карагюмрюк" бесплатно.
Последним клубом 34-летнего Бильи был "Милан", за который он выступал с 2017 по 2020 годы, провел 70 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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|Команда
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|26
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|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
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|5
|Рома
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|45
|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17