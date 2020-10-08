Дебютный гол Игуаина принёс "Интеру Майами" победу над "Нью-Йорк РБ"

В матче регулярного первенства МЛС "Интер Майами" переиграл "Нью-Йорк Ред Булл" со счётом 2:1.

Победный гол в свой актив записал звёздный новичок команды Дэвида Бекхэма - Гонсало Игуаин.

Аргентинец отличился на 81-й минуте встречи прямым ударом со штрафного.

Для Игуаина этот забитый мяч стал дебютным в составе "Интера Майами", куда он перешёл в сентябре из "Ювентуса".

Не пропустите: Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за "Интер Майами". | http://soccernews.ru