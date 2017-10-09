Дебютный гол Ильяраменди принес Испании победу над Израилем

В группе G отбора к Чемпионату Мира в Россию к последнему туру не осталось никаких вопросов. Сборная Испании досрочно завоевала прямую путевку на Мундиаль, а их соперник – команда Израиля не претендовала даже на стыки. Однако в том, что матч не имел турнирной подноготной, многие выискивали плюс. Отсутствие какой-либо ответственности могло максимально раскрепостить игроков и подарить зрителям интересный футбол.

Игра и вправду получилась веселой с первых минут встречи. Точнее – живой, так как хозяева поля явно горели желанием хлопнуть дверью напоследок. Однако рисковать израильтяне не спешили, а потому действовали впереди весьма робко.

Гости также не отличались большей активностью, но все же чаще держали мяч, да и в атаке смотрелись опаснее соперника. Так в одном из эпизодов Адурис выходил на ударную позицию, но пробил точно в защитника. В другой же атаке Ариц оставлял мяч под удар Рамосу, но того успели накрыть.

Что интересно, первый же голевой момент создал капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос. Защитник "Красной Фурии" приложился к мячу с метров 25-ти, и только мастерство Харуша позволило ему перевести мяч, летящий под перекладину, на угловой.

А на 43-й минуте гости просто обязаны были забивать. Прошел у испанцев проникающий пас на Педро, тот оказался с глазу на глаз с голкипером сборной Израиля, но переиграть его не смог. А спустя минуту едва ли единственный шанс до перерыва могли использовать хозяева поля. После прострела с правого фланга Хемеду не хватило самой малости, чтобы подправить мяч в сетку.

Второй тайм проходил по схожему сценарию. Сборная Испании особо не напрягаясь держала в тонусе защиту израильтян, а те считали за счастье перейти на чужую половину поля. По такой игре оживить матч мог забитый мяч и он обязан был состояться на 64-й минуте. Открылся Асенсио на левом крае чужой штрафной под заброс от партнера, избежал офсайда и прострелил на линию вратарской, где Адурису надо было просто подставить ногу, но он как-то неловко махнул мимо мяча и счет остался ничейным. За неиспользованную возможность Лопетеги тут же посадил Арица на скамью для запасных.

Игра, тем временем, ускорилась, и создалось впечатление, что команды не намерены завершать поединок без мячей. Вскоре счет и был открыт. Асенсио неудачно подал угловой, защитники сборной Израиля поспешили вынести мяч, но прямо на ногу Ильяраменди. Асьер недолго думая отправил мяч с 25-ти метров в правый угол по уходящей траектории – 0:1.

Теперь уже хозяевам нужно было рисковать, дабы добыть хотя бы ничью. Израильтяне попытались прыгнуть выше головы, подали ряд опасных угловых, а однажды Коэн с 20-ти метров нанес красивый удар левой, но мяч разминулся с девяткой примерно в метре.

В итоге, ничего не значащая игра так и завершилась минимальной победой Испании, что стало абсолютно закономерным результатом.

Израиль – Испания – 0:1

Гол: Ильяраменди, 76.

Израиль: Харуш, Тиби, Т.Бен-Хаим, Келтьенс, Давидзада, Коэн, Натхо, Кабха (Биттон, 67), Меликсон (Т.Бен-Хаим, 55), Атар (Бенаюн, 75), Хемед.

Испания: Рейна, Альба, Рамос (Аспас, 46), Начо, Аспиликуэта, Бускетс, Виера, Ильяраменди, Асенсио, Педро (Кальехон, 76), Адурис (Иско, 66).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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