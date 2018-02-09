Дебютный гол Коутиньо за "Барселону"
Предлагаем Вашему вниманию первый гол бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо за "Барселону".
Видео: Дебютный гол Коутиньо за "Барселону".
GOAL! Philippe Coutinho 49' (0-1) #CopaBarça pic.twitter.com/ZcIrM881O3— Media Cules Goal (@mediaculesgol02) 8 февраля 2018 г.
Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в каталонский клуб из "Ливерпуля" несколько недель назад за 120 миллионов евро + 40 миллионов в виде бонусов.
Не пропустите: Коутиньо забил свой первый гол за "Барселону". | http://soccernews.ru
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|Атлетико Мадрид
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|Валенсия
|22
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|4
|Реал Мадрид
|21
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|5
|Вильярреал
|22
|37
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|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
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|Жирона
|22
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|10
|Бетис
|22
|30
|11
|Хетафе
|22
|29
|12
|Леганес
|21
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|22
|27
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
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|Малага
|21
|13