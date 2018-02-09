Дебютный гол Коутиньо за "Барселону"

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Дебютный гол Коутиньо за "Барселону"

Предлагаем Вашему вниманию первый гол бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо за "Барселону".

Видео: Дебютный гол Коутиньо за "Барселону".

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в каталонский клуб из "Ливерпуля" несколько недель назад за 120 миллионов евро + 40 миллионов в виде бонусов.

Не пропустите: Коутиньо забил свой первый гол за "Барселону". | http://soccernews.ru

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