Дебютный гол Миранчука в Серии "А", сенсационные вершины топ-чемпионатов и "стандартное" падение "Реала": главные итоги футбольных выходных

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Дебютный гол Миранчука в Серии "А", сенсационные вершины топ-чемпионатов и "стандартное" падение "Реала": главные итоги футбольных выходных

Гвардиола лишил Клоппа лидерства. Звучит круто, но победить не удалось, а сам "Манчестер Сити" застрял в середине таблицы. "Горожане" в последних 5 турах забивают только по одному голу, и создают ненамного больше (1,4 xG на матч). Не реализованный пенальти и возможный дубль Жезуса (хотя критика Габи лишняя – до этого он сделал гол из ничего) могли сполна оправдать осторожную тактику против "Ливерпуля". А так Пеп идет на международный перерыв под разговоры о проблемах с атакой у его команды. Нонсенс, казалось бы, типичный 2020-й! А "Ливерпуль" расписал положительную для себя ничью на "Этихад", но осадок остался. Трент травмировался, а одновременное появление Жоты и Фирмино не впечатлило.

"Саутгемптон" на пути к вершине. "Святые" вызывают чистое восхищение, постоянно прогрессируя уже год. Ральф Хазенхюттль сохранил работу после 0:9 и сполна воспользовался вторым шансом. Топовый прессинг вывел "Саутгемптон" на вершину АПЛ даже без Ингза. "Stop the count", – потроллил клуб 45-го президента США в пятницу, однако в воскресенье также вынужден был отступить. Сначала лидерство захватил "Тоттенхэм", вырвав минимальную победу у "Вест Брома". Атака Бэйл-Кейн-Сон выглядела слабо, но Харри, как это часто бывает, спас Моуринью. А через пару часов на первое место поднялся "Лестер" – Варди достаточно было забить только один из двух пенальти.

В Германии "Бавария" традиционно первая. В Дортмунде яркая команда с сияющими звездочками, а лидер Бундеслиги – в Мюнхене. Der Klassiker подарил топовый футбол и прогнозируемый результат. "Боруссия" снова на равных противостояла гегемону, но опять минимально уступила. Не помогла "шмелям" травма и одного из важнейших футболистов "красных" – Киммих так останавливал Холланда, что пришлось рано уйти с поля, обнажив опорную зону, а затем лечь под нож. Эрлинг на пару с Ройсом и VARом перестреляли Левандовски (17-й гол в ворота своего бывшего клуба), однако не реализовали и половины своих моментов. А партнеры подстраховали Роберта и традиционно перекрыли недостатки в обороне мощной атакой.

Не "классикером" единственным – Бундеслига роскошная. Каким бы классным ни был центральный матч, а самое эффектное действо немецких выходных (возможно, и всего сезона) произошло в Леверкузене. Марко Розе и Петер Босс выдали футбол на встречных курсах с сумасшедшим прессингом в обе стороны. "Боруссия" М ни на грамм не расслабилась после погрома "Шахтера" в ЛЧ и выдала очередной грандиозный матч. Проиграли "жеребцы" только из-за плохой реализации и фейла традиционно надежного Зоммера. "Байеру" повезло, но это не отменяет роскошные перфомансы Аларио и 17-летнего Вирца. Тоска по Хаверцу и Фолланду понемногу угасает? "Каждый, кто любит футбол, должен посмотреть этот матч, ведь это был футбол в лучшем его проявлении", – подытожил битву Босс. Да и не поспоришь!

"Реал", ты где? Мадрид разгромно проиграл "Валенсии", пропустив три гола с пенальти – все приговоры выполнил Солер (один не с первой попытки). Безумие! Все же убеждены, что судьи помогают королевскому клубу, а тут такое "беспредел". Защитники "Реала" не оставили арбитрам вариантов: Васкес выставил руку в штрафной, Рамос вообще подбил ею мяч, а Марсело завалил перед воротами Гомеса. А еще рефери засчитал неоднозначный автогол Варана: во-первых – не видно, пересек ли мяч линию; во-вторых – в начале атаки был фол. Если оценивать сугубо игру – "Реалу" не хватало Каземиро и Азара, но на разгром он не наиграл.

В Испании все перемешалось – на вершине Сосьедад, а Месси сидит на "банке". В победном матче с "Бетисом" Рональд Куман показал две "Барселоны": до перерыва – агрессивный прессинг, после перерыва – Месси. Контраст на персоне Лео поразительный, ведь пока его не было, команда показывала развитие в рамках тренерской идеи, а не работала вокруг гения. Но голы не залетали – Гризманна уже просто жалко. Аргентинец вышел на второй тайм и вернул старую-добрую "Барсу" последних лет, в которой он делает результат. Гранды буксуют, а "Атлетико" единственным в Испании идет без поражений. Бомбезний Фелиш (дубль+ассист) в субботу разгромил "Кадис". А возглавляет Ла Лигу "Реал Сосьедад" – баски уже без Эдегора, но Давидом Силвой. Первую скрипку там играет Оярсабаль. На прошлой неделе "Сосьедад" обыграл АЗ и "Гранаду" с общей статистикой ударов 47:5. Это вообще что?

Златан бил три раза чаще Криша, но споткнулись оба. Милан лидирует в Серии "А", точнее – Ибрагимович лидирует в Серии "А". Игра "россонери" заточена под шведа, который в свои 39 забивает в каждом матче чемпионата. Даже рекорд Шевченко не устоял – Златан отметился в 7 матче Серии "А" подряд, спасая "Милану" ничью с "Вероной". Для гола ему понадобилось 14 ударов за игру! Большинство команд силами всех игроков не смогли столько набрать. Что команды – сам Роналду настрелял втрое меньше, а он не обходит никакой возможности разрядить пушку. В этот уикенд португалец забил лишь раз, в результате чего "Ювентус" потерял два очка против измученного травмами, коронавирусом и скандалами "Лацио". Пока все смотрят на возрастных звезд, Симоне Индзаги стремится стать топ-тренером Остальная Италия тоже интригует! Например, у Конте – одна победа в 8 последних матчах во всех турнирах при нормальной игре. Невезения или проблемы Конте? Дискуссии усиливаются! Тем временем, очередную победу итальянский тренер теряет из-за Миранчука, который отметился дебютным голом в Серии "А". "Рома" и "Наполи" использовали осечки других грандов и запрыгнули в зону ЛЧ. Фонсека выехал на Мхитаряне – армянин оформил хет-трик против Дженоа. А для Гаттузо результат на поле "Болоньи" сделали новые звезды – Лосано и Осимхем. "Наполи" в 3 очках от лидера, однако Рино настаивает прекратить все разговоры о скудетто. Да, он что-то знает!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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